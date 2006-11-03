Алена Косторная: «Как могла старалась завести зал. Люди приходят на фигурное катание не только ради прыжков, но и для всего остального»

Российская фигуристка прокомментировала победу на Гран-при Франции.

«Я всегда выхожу на соревнования достаточно спокойно. Это мой первый сезон на таком высоком уровне, на меня не особо что-то давит. Делаю то, что должна. Для дебюта, думаю, я справилась.

Естественно, выигрывать всем нравится, это без вопросов. Я рада, что смогла получить удовольствие. Рада, что все смогли получить удовольствие от моего проката.

Я как могла старалась завести зал, ведь люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального.

Мне все очень понравилось, потому что меня сильно поддерживали. Спасибо всем большое!» – рассказала Косторная.

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