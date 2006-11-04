КХЛ. СКА проиграл «Локомотиву», «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 14.00, «Барыс Арена»
- 0:1 – 39 Киселевич (Карнаухов)
- 0:2 – 52 Григоренко (Марченко, Слепышев)
- 0:3 – 58 Капризов (Дальбек, Робинсон)
- Дата проведения
- 2 ноября, 15.00, «Арена Трактор»
- 0:1 – 15 Василевский (Гареев, Дацюк)
- 0:2 – 17 Литовченко (Бодров, Холланд)
- 0:3 – 22 Дацюк (Секстон)
- 1:3 – 26 Мансуров (Шепелев, Бородкин)
- 1:4 – 29 Доус (Мацек, Голышев)
- 1:5 – 33 Обидин (Трямкин, Хрипунов)
- 2:5 – 50 Кравцов (Сергиенко, Бородкин)
- 3:5 – 50 Косов (Гришаков, Карлин)
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «ЦСКА-Арена»
- 1:0 – 1 Федоров (Зубов, Даугавиньш)
- 1:1 – 1 Глазачев (Дьяков)
- 1:2 – 23 Осипов (Мищенко, Вихарев)
- 2:2 – 34 Котляревский (Кокарев, Аркалов)
- 3:2 – 35 Даугавиньш (Зубов, Рылов)
- 3:3 – 46 Стрельцов (Люнг, Альмквист)
- 3:4 – 49 Вихарев (Бакош, Лалонде)
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «Хартвалл Арена»
- 1:0 – 11 О'Нил (Лехтонен, Грант)
- 1:1 – 17 Шредер (Варнаков)
- 2:1 – 38 Лехтонен (Савинайнен, О'Нил)
- 3:1 – 47 Иконен (Анттила, Пильстрем)
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 27 Кемппаинен (Белов, Плотников)
- 1:1 – 38 Коваленко (Алексеев, Каюмов)
- 1:2 – 44 Да Коста (Ландер, Каюмов)
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- 1:0 – 19 Макеев (Бывальцев, Семин)
- 2:0 – 26 Макеев (Лаюнен, Семин)
- 2:1 – 51 Лишка (Хабаров, Вовченко)
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.30, «Нефтехим-Арена»
- 1:0 – 5 Черников (Митчелл, Казионов)
- 2:0 – 34 Хайруллин (Рясенский, Шиксатдаров)
- 3:0 – 35 Порядин (Шарифьянов)
- 4:0 – 39 Сергеев (Шарипзянов, Митчелл)
- 4:1 – 49 Фрэттин (Ли, Педан)
- 4:2 – 52 Зарипов (Яруллин, Педан)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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