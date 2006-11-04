КХЛ. СКА проиграл «Локомотиву», «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс»

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Барыс – ЦСКА 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Дата проведения
2 ноября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 39 Киселевич (Карнаухов)
0:2 – 52 Григоренко (Марченко, Слепышев)
0:3 – 58 Капризов (Дальбек, Робинсон)
Вратари: Паскаль 24/26 – Сорокин 25/25.

 

Трактор – Автомобилист 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
Дата проведения
2 ноября, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Василевский (Гареев, Дацюк)
0:2 – 17 Литовченко (Бодров, Холланд)
0:3 – 22 Дацюк (Секстон)
1:3 – 26 Мансуров (Шепелев, Бородкин)
1:4 – 29 Доус (Мацек, Голышев)
1:5 – 33 Обидин (Трямкин, Хрипунов)
2:5 – 50 Кравцов (Сергиенко, Бородкин)
3:5 – 50 Косов (Гришаков, Карлин)
Вратари: Демченко 11/15, Федотов 8/9 – Коварж 34/37.

 

Спартак – Адмирал 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Дата проведения
2 ноября, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Федоров (Зубов, Даугавиньш)
1:1 – 1 Глазачев (Дьяков)
1:2 – 23 Осипов (Мищенко, Вихарев)
2:2 – 34 Котляревский (Кокарев, Аркалов)
3:2 – 35 Даугавиньш (Зубов, Рылов)
3:3 – 46 Стрельцов (Люнг, Альмквист)
3:4 – 49 Вихарев (Бакош, Лалонде)
Вратари: Гудачек 32/36 – Красоткин 28/31.

 

Йокерит – Торпедо 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
2 ноября, 17.00, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 О'Нил (Лехтонен, Грант)
1:1 – 17 Шредер (Варнаков)
2:1 – 38 Лехтонен (Савинайнен, О'Нил)
3:1 – 47 Иконен (Анттила, Пильстрем)
Вратари: Калниньш 27/28 – Тихомиров 23/26.

 

СКА – Локомотив 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
2 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 27 Кемппаинен (Белов, Плотников)
1:1 – 38 Коваленко (Алексеев, Каюмов)
1:2 – 44 Да Коста (Ландер, Каюмов)
Вратари: Хелльберг 15/17 – Коновалов 36/37.

 

Витязь – Северсталь 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
2 ноября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Макеев (Бывальцев, Семин)
2:0 – 26 Макеев (Лаюнен, Семин)
2:1 – 51 Лишка (Хабаров, Вовченко)
Вратари: Ежов 36/37 – Хакимов 30/32.

 

Нефтехимик – Ак Барс 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Дата проведения
2 ноября, 17.30, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Черников (Митчелл, Казионов)
2:0 – 34 Хайруллин (Рясенский, Шиксатдаров)
3:0 – 35 Порядин (Шарифьянов)
4:0 – 39 Сергеев (Шарипзянов, Митчелл)
4:1 – 49 Фрэттин (Ли, Педан)
4:2 – 52 Зарипов (Яруллин, Педан)
Вратари: Барулин 26/28 – Рейдеборн 14/18, Билялов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

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