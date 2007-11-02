Долореш Авейру, мать форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о борьбе своего сына за призы лучшему игроку прошлого сезона.
«В футболе существует мафия, вот какое слово можно подобрать. Если посмотреть на уже случившееся – это мафия.
Если бы он был англичанином или испанцем, они бы так не поступили. Но он португалец с Мадейры.
Я не знаю, получит ли он свой «Золотой мяч», но он его заслуживает. Если посмотреть на его работу в течение года – он заслуживает», – сказала мать Роналду.