Мать Роналду о «Золотом мяче»: «В футболе есть мафия. Если бы Криштиану был англичанином или испанцем, так бы не поступали»

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Долореш Авейру, мать форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о борьбе своего сына за призы лучшему игроку прошлого сезона.

«В футболе существует мафия, вот какое слово можно подобрать. Если посмотреть на уже случившееся – это мафия.

Если бы он был англичанином или испанцем, они бы так не поступили. Но он португалец с Мадейры.

Я не знаю, получит ли он свой «Золотой мяч», но он его заслуживает. Если посмотреть на его работу в течение года – он заслуживает», – сказала мать Роналду.

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