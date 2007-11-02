Надаль снялся с полуфинала парижского «Мастерса» и не гарантирует себе №1 по итогам года на этой неделе

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Париже перед полуфиналом против Дениса Шаповалова.

20-летний Шаповалов, ранее трижды проигрывавший в полуфиналах «Мастерсов», впервые вышел в финал и сыграет там с Новаком Джоковичем (1).

Чемпион «Ролан Гаррос» и US Open Надаль, который в понедельник станет первой ракеткой мира, упустил возможность гарантировать себе №1 по итогам сезона уже на этой неделе. Теперь первая ракетка мира-2019 определится на итоговом турнире ATP, который 10 ноября стартует в Лондоне.