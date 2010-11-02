Ротенберг, Подколзин и Амиров – в итоговом составе молодежной сборной России на суперсерию

Сегодня молодежная сборной России отправилась в Канаду для участия в серии против сборных молодежных лиг.

В составе на турнир 24 хоккеиста, выступающих в России. Еще 7 игроков, выступающих за клубы Северной Америки, присоединятся к сборной в ходе серии.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Барс»), Глеб Носов («Зауралье»).

Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Степан Островский («Адмирал»), Даниил Пыленков («Витязь»), Сергей Телегин («Югра»).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все – «СКА-Нева»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба – ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба – «Динамо» Москва), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Челмет»), Максим Соркин («Звезда»), Захар Шабловский («Спартак»).

В ходе турнира молодежная сборная России сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (5 и 6 ноября), OHL (8 и 12 ноября) и WHL (14 и 15 ноября).

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