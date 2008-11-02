Журналист Василий Конов выразил недовольство работой судей в матче 15-го тура РПЛ между и ЦСКА (1:1).

«Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую «работу». И Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!

Вилков ужасен, как и весь судейский корпус в нашем футболе. Очевидно, что с вопросами судейства Егоров не справляется. Если нет своих квалифицированных кадров – нужно приглашать из других стран, а не дарить нам лучезарные улыбки и бездействовать», – написал Конов.

На 54-й минуте игры красную карточку получил полузащитник ЦСКА Яка Бийол.