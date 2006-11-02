Главный тренер Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

«Моментов создали достаточно много. Надо забивать, конечно. Сегодня владели громадным преимуществом и в первом, и во втором тайме, создавали моменты. Но, к сожалению, не смогли забить больше одного мяча. В обороне сами себе привезли гол, обидный очень, неправильно сыграли.

Конечно, хотелось более живой игры. Понятно, что армейцам нужно было хоть очко, они тянули время, поэтому нервозность возникала, которая выливалась в моменты и стычки на футбольном поле. Градус был очень большой. Играли сегодня гораздо лучше. Конечно, должны были обыгрывать [соперника]», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».