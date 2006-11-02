«МЮ» проиграл «Борнмуту» и опустился на 8-е место в АПЛ

В стартовом матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Борнмуту» (0:1).

«Борнмут» с 16 очками поднялся на 6-е место, а «Юнайтед» прервал серию из трех побед подряд во всех турнирах и опустился на 8-е, при этом никто из конкурентов свои матчи еще не играл.

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