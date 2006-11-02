«МЮ» проиграл «Борнмуту» и опустился на 8-е место в АПЛ

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В стартовом матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Борнмуту» (0:1).

«Борнмут» с 16 очками поднялся на 6-е место, а «Юнайтед» прервал серию из трех побед подряд во всех турнирах и опустился на 8-е, при этом никто из конкурентов свои матчи еще не играл.

Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
2 ноября, 15.30, «Дин Корт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 45 Кинг.
БорнмутРэмсдейл, Аке, Смит, Рико, Кук, Уилсон (Кук, 86), Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 81), Линделеф, Янг, Джеймс (Гринвуд, 80), Мактомини, Фред, Перейра (Лингард, 68), Марсьяль, Рэшфорд.
Предупреждения:
Лерма (35), Фред (35), Кук (55), Фрэйзер (62), Линделеф (64), Янг (67), Уилсон (90).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.Таблица Премьер-лиги

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