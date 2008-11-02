🏆 ЮАР в 3-й раз выиграла Кубок мира по регби и сравнялась с Новой Зеландией. Больше титулов нет ни у кого

Сборная ЮАР выиграла Кубок мира-2019 в Японии. В финальном матче южноафриканцы победили англичан со счетом 32:12.

Только один раз за историю финалов Кубка мира счет был крупнее – в 1999 году Австралия победила Францию (35:12).

Это третья победа ЮАР на Кубке мира (предыдущие были в 1995 и 2007 годах), что позволило ей сравняться по чемпионствам с Новой Зеландией. Больше трех раз Кубок мира не выигрывал никто.

Маказоле Мапимпи стал первым южноафриканцем, который занес попытку в финале Кубка мира. Два предыдущих раза ЮАР побеждала в финалах за счет штрафных и дроп-голов.

Англия и ЮАР встречались в финале Кубка мира один раз – в 2007-м, когда ЮАР также победила.

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