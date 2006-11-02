Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей.

В игре фаворитов Восточной конференции сойдутся «Милуоки» и . «Портленд» примет «Филадельфию» без дисквалифицированного Джоэла Эмбиида.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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