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    НБА. «Милуоки» – «Торонто», «Портленд» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    В игре фаворитов Восточной конференции сойдутся «Милуоки» и «Торонто». «Портленд» примет «Филадельфию» без дисквалифицированного Джоэла Эмбиида.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Оклахома-Сити – Новый Орлеан
    Дата проведения
    3 ноября, 00.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Бруклин
    Дата проведения
    3 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Денвер
    Дата проведения
    3 ноября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Финикс
    Дата проведения
    3 ноября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Миннесота
    Дата проведения
    3 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    3 ноября, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Шарлотт
    Дата проведения
    3 ноября, 03.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Филадельфия
    Дата проведения
    3 ноября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Боитесь смотреть баскетбол, потому что это игра для умных? Псс, это не так страшно

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