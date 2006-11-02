Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
В игре фаворитов Восточной конференции сойдутся «Милуоки» и «Торонто». «Портленд» примет «Филадельфию» без дисквалифицированного Джоэла Эмбиида.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 ноября, 00.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 3 ноября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 3 ноября, 03.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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