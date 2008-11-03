«Айлендерс» выиграли 9-й матч подряд, у Варламова первый шатаут в сезоне

победили на выезде «Баффало» (1:0).

«Островитяне» выиграли 9-й матч подряд, повторив второй результат в истории клуба в чемпионатах , показанный с 31 декабря 1989 года по 19 января 1990-го.

Рекорд «Айлендерс» (15-матчевая победная серия) был установлен в период с 21 января по 20 февраля 1982 года.

Вратарь ньюйоркцев Семен Варламов отразил сегодня все 27 бросков и был признан первой звездой матча.

Россиянин оформил первый шатаут за «Айлендерс», одержав 5-ю победу подряд. В этом сезоне Варламов выиграл 5 матчей из 7.

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