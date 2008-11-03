Мишина и Галлямов выиграли соревнования пар на Гран-при Франции, Павлюченко и Ходыкин – 2-е

Российская пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов победила на Гран-при Франции. Второе место тоже осталось за российским дуэтом Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 207,57

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 206,56

3. Хэвен Денни – Брендон Фрейзер (США) – 199,40

4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 195,78

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,26

6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 166,15

7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 163,09

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 157,92

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 133,81

2. Хэвен Денни – Брендон Фрейзер (США) – 130,75

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 129,97

4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 129,66

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 123,96

6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 108,25

7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 103,96

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 98,30

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию