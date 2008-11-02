Гран-при Франции. Косторная, Загитова, Белл и Сотскова выйдут на лед с произвольными программами

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2 ноября фигуристки представят произвольные программы в рамках третьего этапа Гран-при в Гренобле. После короткой в соревнованиях лидирует россиянка Алена Косторная, олимпийская чемпионка Алина Загитова идет второй.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 21.00 по московскому времени, прямые трансляции - на сайте Первого канала, с 21.20 – на Первом канале

Первая разминка

1. Николь Шотт (Германия)
2. Мария Сотскова (Россия) – 21.15
3. Леа Серна (Франция)
4. Юна Шираива (Япония)
5. Мэ Беренис Мейте (Франция)

Вторая разминка

6. Каори Сакамото (Япония)
7. Старр Эндрюс (США) 
8. Вакаба Хигучи (Япония)
9. Алина Загитова (Россия) – 22.17
10. Алена Косторная (Россия) – 22.25
11. Мэрайя Белл (США)

Положение после короткой программы

1. Алена Косторная (Россия) – 76,55
2. Алина Загитова (Россия) – 74,24
3. Мэрайя Белл (США) – 70,25
4. Старр Эндрюс (США) – 66,59
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 64,78
6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08
7. Юна Шираива (Япония) – 63,12
8. Леа Серна (Франция) – 62,43
9. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 56,35
10. Николь Шотт (Германия) – 54,43
11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38

 

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию

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