Гран-при Франции. Косторная, Загитова, Белл и Сотскова выйдут на лед с произвольными программами

2 ноября фигуристки представят произвольные программы в рамках третьего этапа Гран-при в Гренобле. После короткой в соревнованиях лидирует россиянка Алена Косторная, олимпийская чемпионка идет второй.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 21.00 по московскому времени, прямые трансляции - на сайте Первого канала, с 21.20 – на канале

Первая разминка

1. Николь Шотт (Германия)

2. Мария Сотскова (Россия) – 21.15

3. Леа Серна (Франция)

4. Юна Шираива (Япония)

5. Мэ Беренис Мейте (Франция)

Вторая разминка

6. Каори Сакамото (Япония)

7. Старр Эндрюс (США)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Алина Загитова (Россия) – 22.17

10. (Россия) – 22.25

11. Мэрайя Белл (США)

Положение после короткой программы



1. Алена Косторная (Россия) – 76,55

2. Алина Загитова (Россия) – 74,24

3. Мэрайя Белл (США) – 70,25

4. Старр Эндрюс (США) – 66,59

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 64,78

6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08

7. Юна Шираива (Япония) – 63,12

8. Леа Серна (Франция) – 62,43

9. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 56,35

10. Николь Шотт (Германия) – 54,43

11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию