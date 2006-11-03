Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой», «Аталанта» уступила «Кальяри»

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В 11-м туре Серии А «Ювентус» был сильнее «Торино» в туринском дерби (1:0). Также в субботу «Рома» обыграла «Наполи» (2:1), «Интер» победил с «Болонью» (2:1) на выезде. 

В воскресенье «Милан» играет с «Лацио», «Аталанта» уступила «Кальяри» (0:2). 

Завершится тур в понедельник матчем между СПАЛ и «Сампдорией». 

Чемпионат Италии

11-й тур

Аталанта – Кальяри 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
3 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32, автогол Пашалич, 0:2 – 58 Олива.
АталантаГоллини, Толои, Паломино, Гимшити, Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс (Хатебур, 46), Гомес (Малиновский, 46), Иличич, Муриэль (Барроу, 78).
КальяриОльсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Ликояннис, Кастро (Ионицэ, 88), Олива, Рог (Нандес, 71), Наингголан, Симеоне (Черри, 84), Жоао Педро.
Предупреждения:
Рог (15), Ликояннис (25), Олива (56), Малиновский (67), Толои (71).
Удаление:
Иличич (39).

 

Верона – Брешия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
3 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Сальседо, 2:0 – 81 Пессина, 2:1 – 85 Балотелли.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула (Давидович, 16), Алан Эмперор, Фараони, Амрабат, Велозу (Пессина, 54), Лазович, Дзакканьи, Верре, Сальседо (Стемпиньски, 73).
БрешияЙоронен, Матею, Чистана, Мангравити (Ндой, 46), Тонали, Сабелли, Мартелла (Курчо, 86), Бизоли, Ромуло, Балотелли, Доннарумма (Матри, 71).
Предупреждения:
Мартелла (5), Мангравити (9), Алан Эмперор (19), Матею (36), Тонали (90).
Удаление:
Матри (90).

 

Лечче – Сассуоло 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
3 ноября, 17.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Лападула, 1:1 – 35 Толян, 2:1 – 42 Фалько, 2:2 – 85 Берарди.
ЛеччеГабриэл, Меккарьелло, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Риккарди, 71), Петриччоне, Табанелли (Шахов, 40), Манкозу, Эль-Бабакар (Фалько, 15), Лападула.
СассуолоКонсильи, Толян, Романья, Марлон, Кирьякопулос (Данкан, 81), Локателли (Пелузо, 86), Обианг, Траоре (Джуричич, 66), Берарди, Дефрель, Бога.
Предупреждения:
Локателли (37), Толян (45), Кальдерони (60), Шахов (74), Обианг (82).

 

Дженоа – Удинезе 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
3 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Пандев, 1:1 – 32 де Пауль, 1:2 – 87 Сема, 1:3 – 90 Лазанья.
ДженоаРаду, Гильоне, Ромеро (Санабрия, 70), Сапата, Анкерсен (Баррека, 64), Шене, Агудело, Сапонара (Радованович, 52), Пандев, Куаме, Пинамонти.
УдинезеМуссо, Де Майо (Родриго Бекао, 65), Трост-Эконг, Нюйтинк, Опоку, Мандрагора, Уолас, де Пауль, Сема, Окака Чука (Теодорчик, 89), Несторовски (Лазанья, 72).
Предупреждения:
Сема (25), Нюйтинк (48).

 

Фиорентина – Парма 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
3 ноября, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40 Жервиньо, 1:1 – 67 Кастровилли.
ФиорентинаДронговски, Венути, Миленкович, Раньери, Далберт, Пульгар, Бадель, Кастровилли, Геззаль (Влахович, 54), Боатенг (Педро, 85), Кьеза.
ПармаСепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Пеццелла (Барилла, 68), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулусевски (Гальоло, 83), Жервиньо, Карамо (Спрокати, 74).
Предупреждения:
Пеццелла (28), Куцка (39), Далберт (55), Пульгар (71).

 

Милан – Лацио 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
МиланДоннарумма, Тео, Романьоли, Лео Дуарте, Калабрия, Беннасер, Лукас Пакета, Кастильехо, Крунич, Чалханоглу, Пионтек.
ЛациоСтракоша, Раду, Баштуш, Ачерби, Лаццари, Лулич, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле.

 

СПАЛ – Сампдория
Дата проведения
4 ноября, 22.45, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Наполи 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
2 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Дзаньоло, 2:0 – 55, пенальти Верету, 2:1 – 72 Милик.
РомаЛопес, Спинаццола, Четин, Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло (Ундер, 81), Пасторе (Сантон, 89), Клюйверт (Перотти, 77), Джеко.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон (Лосано, 58), Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 83), Мертенс (Льоренте, 65), Милик.
Предупреждения:
Клюйверт (76), Ди Лоренцо (76), Мариу Руй (78), Спинаццола (86), Милик (87), Четин (90), Ундер (90).
Удаление:
Четин (90).

 

Болонья – Интер 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
2 ноября, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 59 Сориано, 1:1 – 75 Лукаку, 1:2 – 90, пенальти Лукаку.
БолоньяСкорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Медель, 72), Сванберг, Орсолини, Сориано (Джемаили, 76), Сансоне (Сантандер, 84), Паласио.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Политано, 85), Гальярдини (Весино, 72), Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 74), Лукаку, Мартинес.
Предупреждения:
Брозович (35), Ларангейра (41), Гальярдини (73), Шкриньяр (77), Бани (81), Весино (86), Медель (90).

 

Торино – Ювентус 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
2 ноября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 70 де Лигт.
ТориноСиригу, Иццо, Бремер, Войнович, Айна, Мейте, Ринкон (Дзадза, 74), Базелли (Миллицо, 85), Ансальди, Верди (Лукич, 80), Белотти.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира, 76), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмзи, 67), Дибала (Игуаин, 60), Роналду.
Предупреждения:
Айна (44), Бентанкур (54), Куадрадо (57), Ансальди (63), Базелли (68), Белотти (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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