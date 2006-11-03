Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой», «Аталанта» уступила «Кальяри»

В 11-м туре Серии А «Ювентус» был сильнее «Торино» в туринском дерби (1:0). Также в субботу «Рома» обыграла «Наполи» (2:1), «Интер» победил с «Болонью» (2:1) на выезде.

В воскресенье «Милан» играет с «Лацио», «Аталанта» уступила «Кальяри» (0:2).

Завершится тур в понедельник матчем между СПАЛ и «Сампдорией».

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11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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