Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой», «Аталанта» уступила «Кальяри»

В 11-м туре Серии А «Ювентус» был сильнее «Торино» в туринском дерби (1:0). Также в субботу «Рома» обыграла «Наполи» (2:1), «Интер» победил с «Болонью» (2:1) на выезде.
В воскресенье «Милан» играет с «Лацио», «Аталанта» уступила «Кальяри» (0:2).
Завершится тур в понедельник матчем между СПАЛ и «Сампдорией».
Чемпионат Италии
11-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Толои, Паломино, Гимшити, Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс (Хатебур, 46), Гомес (Малиновский, 46), Иличич, Муриэль (Барроу, 78).
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Кальяри –
Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Ликояннис, Кастро (Ионицэ, 88), Олива, Рог (Нандес, 71), Наингголан, Симеоне (Черри, 84), Жоао Педро.
- Предупреждения:
- Рог (15), Ликояннис (25), Олива (56), Малиновский (67), Толои (71).
- Удаление:
- Иличич (39).
- Дата проведения
- 3 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Кумбула (Давидович, 16), Алан Эмперор, Фараони, Амрабат, Велозу (Пессина, 54), Лазович, Дзакканьи, Верре, Сальседо (Стемпиньски, 73).
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Брешия –
Йоронен, Матею, Чистана, Мангравити (Ндой, 46), Тонали, Сабелли, Мартелла (Курчо, 86), Бизоли, Ромуло, Балотелли, Доннарумма (Матри, 71).
- Предупреждения:
- Мартелла (5), Мангравити (9), Алан Эмперор (19), Матею (36), Тонали (90).
- Удаление:
- Матри (90).
- Дата проведения
- 3 ноября, 17.00, «виа дель Маре»
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Лечче –
Габриэл, Меккарьелло, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Риккарди, 71), Петриччоне, Табанелли (Шахов, 40), Манкозу, Эль-Бабакар (Фалько, 15), Лападула.
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Романья, Марлон, Кирьякопулос (Данкан, 81), Локателли (Пелузо, 86), Обианг, Траоре (Джуричич, 66), Берарди, Дефрель, Бога.
- Предупреждения:
- Локателли (37), Толян (45), Кальдерони (60), Шахов (74), Обианг (82).
- Дата проведения
- 3 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Раду, Гильоне, Ромеро (Санабрия, 70), Сапата, Анкерсен (Баррека, 64), Шене, Агудело, Сапонара (Радованович, 52), Пандев, Куаме, Пинамонти.
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Удинезе –
Муссо, Де Майо (Родриго Бекао, 65), Трост-Эконг, Нюйтинк, Опоку, Мандрагора, Уолас, де Пауль, Сема, Окака Чука (Теодорчик, 89), Несторовски (Лазанья, 72).
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 0:1 – 40 Жервиньо, 1:1 – 67 Кастровилли.
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Фиорентина –
Дронговски, Венути, Миленкович, Раньери, Далберт, Пульгар, Бадель, Кастровилли, Геззаль (Влахович, 54), Боатенг (Педро, 85), Кьеза.
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Парма –
Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Пеццелла (Барилла, 68), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулусевски (Гальоло, 83), Жервиньо, Карамо (Спрокати, 74).
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Тео, Романьоли, Лео Дуарте, Калабрия, Беннасер, Лукас Пакета, Кастильехо, Крунич, Чалханоглу, Пионтек.
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.45, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Лопес, Спинаццола, Четин, Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло (Ундер, 81), Пасторе (Сантон, 89), Клюйверт (Перотти, 77), Джеко.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон (Лосано, 58), Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 83), Мертенс (Льоренте, 65), Милик.
- Предупреждения:
- Клюйверт (76), Ди Лоренцо (76), Мариу Руй (78), Спинаццола (86), Милик (87), Четин (90), Ундер (90).
- Удаление:
- Четин (90).
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Медель, 72), Сванберг, Орсолини, Сориано (Джемаили, 76), Сансоне (Сантандер, 84), Паласио.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Политано, 85), Гальярдини (Весино, 72), Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 74), Лукаку, Мартинес.
- Предупреждения:
- Брозович (35), Ларангейра (41), Гальярдини (73), Шкриньяр (77), Бани (81), Весино (86), Медель (90).
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Гол:
- 0:1 – 70 де Лигт.
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Торино –
Сиригу, Иццо, Бремер, Войнович, Айна, Мейте, Ринкон (Дзадза, 74), Базелли (Миллицо, 85), Ансальди, Верди (Лукич, 80), Белотти.
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира, 76), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмзи, 67), Дибала (Игуаин, 60), Роналду.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.