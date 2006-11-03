«Реал» не смог обыграть «Бетис» и делит лидерство Ла Лиги с «Барсой»

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В 12-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Команда тренера Зинедина Зидана догнала «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Оба клуба набрали по 22 очка.

Класико, напомним, было перенесено с 26 октября и состоится 19 декабря.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал Мадрид – Бетис 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридКуртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Азар, Каземиро, Родриго (Винисиус Жуниор, 65), Бензема (Йович, 83).
БетисРоблес, Бартра, Эмерсон, Феддаль, Морено (Барраган, 90), Фекир (Гутьеррес, 90), Гуардадо, Сидней, Каналес, Манди, Морон (Иглесиас, 74).
Предупреждения:
Бартра (11), Каземиро (39), Роблес (64), Феддаль (74), Менди (80), Гуардадо (85).

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