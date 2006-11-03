«Реал» не смог обыграть «Бетис» и делит лидерство Ла Лиги с «Барсой»

В 12-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).
Команда тренера Зинедина Зидана догнала «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Оба клуба набрали по 22 очка.
Класико, напомним, было перенесено с 26 октября и состоится 19 декабря.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Азар, Каземиро, Родриго (Винисиус Жуниор, 65), Бензема (Йович, 83).
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Бетис –
Роблес, Бартра, Эмерсон, Феддаль, Морено (Барраган, 90), Фекир (Гутьеррес, 90), Гуардадо, Сидней, Каналес, Манди, Морон (Иглесиас, 74).