«Реал» не смог обыграть «Бетис» и делит лидерство Ла Лиги с «Барсой»

В 12-м туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Команда тренера Зинедина Зидана догнала «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Оба клуба набрали по 22 очка.

Класико, напомним, было перенесено с 26 октября и состоится 19 декабря.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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