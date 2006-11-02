Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Барти и Плишкова играют решающий сет, Бенчич снялась с матча со Свитолиной

В субботу на итоговом турнире WTA действующая чемпионка Элина Свитолина обыграла Белинду Бенчич, снявшуюся с третьего сета при счете 1:4, а другая дебютантка Эшли Барти – с трехкратной полуфиналисткой Каролиной Плишковой.

Начало матчей – не ранее 13:30 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шэньчжэнь, Китай

27 октября – 3 ноября 2019

Итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 14 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал