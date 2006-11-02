Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Барти и Плишкова играют решающий сет, Бенчич снялась с матча со Свитолиной

В субботу на итоговом турнире WTA действующая чемпионка Элина Свитолина обыграла Белинду Бенчич, снявшуюся с третьего сета при счете 1:4, а другая дебютантка Эшли Барти – с трехкратной полуфиналисткой Каролиной Плишковой.
Начало матчей – не ранее 13:30 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шэньчжэнь, Китай
27 октября – 3 ноября 2019
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 14 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 2 ноября, 13.43
- Дата проведения
- 2 ноября, 15.53