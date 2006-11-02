«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» благодаря голу Ордеца на 93-й минуте

В 15-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1).

Динамовцы проигрывали с 43-й минуты и последние полчаса провели в меньшинстве, однако свели матч вничью благодаря голу Ивана Ордеца на 93-й минуте.

«Динамо» занимает 13-е место в 15 очками, «Ахмат» с 14 баллами идет 14-м.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также было доступна текстовая онлайн-трансляция.

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