«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» благодаря голу Ордеца на 93-й минуте

В 15-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1).
Динамовцы проигрывали с 43-й минуты и последние полчаса провели в меньшинстве, однако свели матч вничью благодаря голу Ивана Ордеца на 93-й минуте.
«Динамо» занимает 13-е место в 15 очками, «Ахмат» с 14 баллами идет 14-м.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также было доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 2 ноября, 14.00, «ВТБ-Арена»
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Динамо –
Шунин, Ордец, Рыков, Плиев (Н`Жи, 67), Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Каборе, Морозов, Игбоун, Панченко (Филипп, 54).
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Ахмат –
Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Гиголаев, Глушаков (Иванов, 63), Швец, Исмаэл, Бериша (Харин, 21; Митришев, 86), Михаляк, Понсе.
- Предупреждения:
- Анхель (5), Понсе (9), Ордец (28), Мусалов (31), Морозов (43), Глушаков (56), Каборе (56), Семенов (90), Игбоун (90).
- Удаление:
- Каборе (60).