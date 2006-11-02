«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» благодаря голу Ордеца на 93-й минуте

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В 15-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1).

Динамовцы проигрывали с 43-й минуты и последние полчаса провели в меньшинстве, однако свели матч вничью благодаря голу Ивана Ордеца на 93-й минуте.

«Динамо» занимает 13-е место в 15 очками, «Ахмат» с 14 баллами идет 14-м.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также было доступна текстовая онлайн-трансляция.

Динамо – Ахмат 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
2 ноября, 14.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43, пенальти Понсе, 1:1 – 90 Ордец.
ДинамоШунин, Ордец, Рыков, Плиев (Н`Жи, 67), Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Каборе, Морозов, Игбоун, Панченко (Филипп, 54).
АхматГородов, Анхель, Мусалов, Семенов, Гиголаев, Глушаков (Иванов, 63), Швец, Исмаэл, Бериша (Харин, 21; Митришев, 86), Михаляк, Понсе.
Предупреждения:
Анхель (5), Понсе (9), Ордец (28), Мусалов (31), Морозов (43), Глушаков (56), Каборе (56), Семенов (90), Игбоун (90).
Удаление:
Каборе (60).

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