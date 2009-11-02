⚡ Пападакис и Сизерон победили на Гран-при Франции в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Загорски и Гурейро – 5-е

Сегодня во французском Гренобле на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержали французы и Гийом Сизерон, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 5-е.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 222,24

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,84

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 203,84

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 188,18

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 184,44

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 183,42

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 175,80

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 166,28

9. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 161,99

10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 161,73

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 133,55

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 124,15

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 123,69

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 112,09

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 109,39

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 109,23

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 107,19

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 102,86

9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 100,74

10. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 98,44

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию