⚡ Пападакис и Сизерон победили на Гран-при Франции в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Загорски и Гурейро – 5-е

Сегодня во французском Гренобле на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты показали произвольные танцы. Итоговую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 5-е.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 222,24
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,84
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 203,84
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 188,18
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 184,44
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 183,42
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 175,80
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 166,28
9. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 161,99
10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 161,73
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 133,55
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 124,15
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 123,69
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 112,09
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 109,39
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 109,23
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 107,19
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 102,86
9. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 100,74
10. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 98,44
Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию