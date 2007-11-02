Юрзинов-младший возглавит «Трактор». Скудра уволен

Теги Трактор Петерис Скудра Владимир Юрзинов-младший КХЛ Чемпионат.com Хоккей

«Трактор» уволил Петериса Скудру с поста главного тренера команды, сообщает «Чемпионат».

Его место займет Владимир Юрзинов-младший.

В ближайшее время он прилетит в Челябинск и подпишет контракт до конца сезона.

46-летний Скудра возглавил «Трактор» в апреле этого года.

В этом сезоне «Трактор» провел 27 матчей в чемпионате КХЛ и потерпел 17 поражений. Команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.

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