Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Буффон, Кьеллини и другие игроки «Ювентуса» приехали на похороны Астори. Фанаты «Фиорентины» встретили их аплодисментами

    Теги Фиорентина Андреа Бардзальи Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Клаудио Маркизио серия А Италия видео Миралем Пьянич Массимилиано Аллегри Давиде Астори Федерико Бернардески Даниэле Ругани

    «Ювентус» сегодня утром прибыл во Флоренцию, где пройдут похороны защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    На похоронах от туринской команды присутствуют главный тренер Массимилиано Аллегри и футболисты Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Даниэле Ругани, Клаудио Маркизио, Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич, а также Федерико Бернардески, который прибыл во Флоренцию ранее.

    Болельщики «Фиорентины», собравшиеся почтить память Астори, встретили представителей «бьянконери» аплодисментами, несмотря на давнее соперничество между клубами.

    Накануне «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Тоттенхэм» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал.

    Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться