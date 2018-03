Буффон, Кьеллини и другие игроки «Ювентуса» приехали на похороны Астори. Фанаты «Фиорентины» встретили их аплодисментами

сегодня утром прибыл во Флоренцию, где пройдут похороны защитника «Фиорентины» .

На похоронах от туринской команды присутствуют главный тренер Массимилиано Аллегри и футболисты , Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Даниэле Ругани, , Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич, а также Федерико Бернардески, который прибыл во Флоренцию ранее.

Болельщики «Фиорентины», собравшиеся почтить память Астори, встретили представителей «бьянконери» аплодисментами, несмотря на давнее соперничество между клубами.

Накануне «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал.

Allegri & the Juventus players arriving at Davide Astori’s funeral in Florence to applause from the Fiorentina fans. Emotional scenes. pic.twitter.com/TGild2Jndk