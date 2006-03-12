Буффон, Кьеллини и другие игроки «Ювентуса» приехали на похороны Астори. Фанаты «Фиорентины» встретили их аплодисментами

«Ювентус» сегодня утром прибыл во Флоренцию, где пройдут похороны защитника «Фиорентины» Давиде Астори.
На похоронах от туринской команды присутствуют главный тренер Массимилиано Аллегри и футболисты Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Даниэле Ругани, Клаудио Маркизио, Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич, а также Федерико Бернардески, который прибыл во Флоренцию ранее.
Болельщики «Фиорентины», собравшиеся почтить память Астори, встретили представителей «бьянконери» аплодисментами, несмотря на давнее соперничество между клубами.
Накануне «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Тоттенхэм» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал.
Allegri & the Juventus players arriving at Davide Astori’s funeral in Florence to applause from the Fiorentina fans. Emotional scenes. pic.twitter.com/TGild2Jndk— Tarek Khatib (@ADP1113) 8 марта 2018 г.