Рейтинг букмекерских контор Sports.ru обновился: теперь в нем значится БК «Марафон».

«Марафон» получил максимальную оценку за коэффициенты, по 4,5 звезды за показатели надежности и развернутости live-линии. Среди других плюсов «Марафона» значится раннее открытие линий.

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