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    ⭐️ БК «Марафон» — в рейтинге букмекеров Sports.ru. Какую оценку поставите?

    Теги ставки на спорт ставки на футбол ставки на хоккей ставки на баскетбол ставки на теннис Марафон

    Рейтинг букмекерских контор Sports.ru обновился: теперь в нем значится БК «Марафон».

    «Марафон» получил максимальную оценку за коэффициенты, по 4,5 звезды за показатели надежности и развернутости live-линии. Среди других плюсов «Марафона» значится раннее открытие линий.

    Пользователи Sports.ru уже начали оставлять отзывы об этой конторе. Поделитесь мнением и вы!

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