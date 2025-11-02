0

Изабо Левито: «Сделаю небольшой перерыв, прежде чем продолжить сезон. Немного отдохну и поменяю коньки»

Изабо Левито рассказала о планах отдохнуть и поменять коньки.

Американская фигуристка Изабо Левито завоевала серебро на Гран-при Канады.

«Сегодня я чувствовала себя очень непринужденно, как дома, и надеялась, что это отразится на льду. Считаю, что сегодня я выступила очень хорошо, довольна своим выступлением, поэтому просто счастлива.

Я немного отдохну, но, думаю, поменяю коньки. Я обычно меняю их в течение сезона. Просто возьму время, чтобы успокоиться и перейти на смягченный график тренировок. Сделаю небольшой перерыв, прежде чем продолжить сезон», – сказала Левито.

Главные соперницы Петросян на Олимпиаде-2026: кто в порядке, а кто нет? 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
женское катание
logoИзабо Левито
logoсборная США
logoГран-при Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров покажут ритм-танцы
26 минут назад
Лев Лазарев: «Мне нравится, как комментирует Коляда: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям»
36 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Важнова, Куликова, Ляшенко выступят с короткими программами
сегодня, 06:12
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 06:12
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
вчера, 06:00
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 06:12
Гран-при Канады. Малинин, Эгадзе, Миура, Мемола и Аймо покажут произвольные программы
вчера, 22:01
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:10
⚡️ Гран-при Канады. Чиба победила, Левито – 2-я, Накаи – 3-я
сегодня, 02:35
⚡ Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам победили в парах, Хазе и Володин – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и
сегодня, 00:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Самсонов, Федоров, Мозалев и Ветлугин выступят с короткими программами
сегодня, 06:12
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
вчера, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
вчера, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
вчера, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29