Изабо Левито: «Сделаю небольшой перерыв, прежде чем продолжить сезон. Немного отдохну и поменяю коньки»

Изабо Левито рассказала о планах отдохнуть и поменять коньки.

Американская фигуристка Изабо Левито завоевала серебро на Гран-при Канады.

«Сегодня я чувствовала себя очень непринужденно, как дома, и надеялась, что это отразится на льду. Считаю, что сегодня я выступила очень хорошо, довольна своим выступлением, поэтому просто счастлива.

Я немного отдохну, но, думаю, поменяю коньки. Я обычно меняю их в течение сезона. Просто возьму время, чтобы успокоиться и перейти на смягченный график тренировок. Сделаю небольшой перерыв, прежде чем продолжить сезон», – сказала Левито.

Главные соперницы Петросян на Олимпиаде-2026: кто в порядке, а кто нет?