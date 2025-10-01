Дмитрий Губерниев: «Валиева еще докажет, что не случайно стала большой фигуристкой. Она в состоянии быть лучшей в мире»

Губерниев считает, что Валиева способна стать лучшей фигуристкой в мире.

Сегодня стало известно, что Камила Валиева в конце октября начнет тренироваться в академии Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской . Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе .

Дисквалификация спортсменки за триметазидин закончится в декабре текущего года.

«Валиева мне лично еще несколько недель назад сказала, что возобновит карьеру. Ей надо закрыть гештальт. Она еще докажет, что не случайно стала большой фигуристкой. Камила в состоянии быть лучшей в мире, и я буду за нее болеть.

Пауза всем мешает. Уходят годы, время идет вперед, а в спорте это чувствительно. Желаю ей физического и психологического здоровья», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

