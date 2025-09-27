Кондратюк о программе под «Хава нагила»: «Идея витала не один год, решили ее реализовать. Эта музыка – концентрация веселья и праздника»

Марк Кондратюк объяснил выбор музыки для новой короткой программы.

Фигурист представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге программу под песню «Хава нагила».

«Программа под «Хава нагила»? Эта идея витала не один и не пару лет. Решили ее реализовать сейчас. Эта музыка – концентрация веселья и праздника.

Не каждый сможет выдержать высокий темп, но мне это под силу. Не получился каскад – глупая, досадная ошибка. Волновался перед прокатами, было тяжело уснуть в последние несколько дней», – сказал Кондратюк после проката.