Кондратюк о программе под «Хава нагила»: «Идея витала не один год, решили ее реализовать. Эта музыка – концентрация веселья и праздника»
Марк Кондратюк объяснил выбор музыки для новой короткой программы.
Фигурист представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге программу под песню «Хава нагила».
«Программа под «Хава нагила»? Эта идея витала не один и не пару лет. Решили ее реализовать сейчас. Эта музыка – концентрация веселья и праздника.
Не каждый сможет выдержать высокий темп, но мне это под силу. Не получился каскад – глупая, досадная ошибка. Волновался перед прокатами, было тяжело уснуть в последние несколько дней», – сказал Кондратюк после проката.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
