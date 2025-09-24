19

Анастасия Губанова: «Не буду ничего загадывать, но, скорее всего, это последний мой сезон в спорте»

Анастасия Губанова завершит карьеру после окончания олимпийского сезона.

Фигуристке 22 года, она выступает за Грузию. Является чемпионкой Европы и двукратным серебряным призером ЧЕ. 

— Тяжело ли с возрастом поддерживать форму и график? Молодые конкурентки не дремлют.

— На самом деле, в каждом возрасте есть свои сложные периоды. Допустим, по поводу веса сейчас я никак не парюсь — не ограничиваю себя в питании совсем, но в период с 15 до 18 лет было правда тяжело…

А сейчас тяжелее морально, именно просто выходить и кататься. То есть в каждом возрасте есть свои сложные моменты.

— Как долго планируешь продолжать свою спортивную карьеру?

— Не буду ничего загадывать, но, скорее всего, это последний мой сезон в спорте, — сказала Губанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
сборная Грузии
женское катание
Анастасия Губанова
