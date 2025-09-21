Дмитрий Алиев: «Петю Гуменника, его команду и всех нас поздравляю с отбором на Олимпийские игры. Очень рад, что у наших ребят все получилось»
Дмитрий Алиев поздравил Петра Гуменника с победой на олимпийском отборе.
Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Пекине. Он отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.
«Ну что, теперь можно выдохнуть всем! Ну лично у меня не было никаких сомнений.
Петю, его команду и всех нас поздравляю с отбором на Олимпийские игры. Очень рад, что у наших ребят все получилось.
Желаю стойкости и сил в дальнейших шагах! Ура!» – написал чемпион Европы Алиев.
Накануне победу в квалификации одержала Аделия Петросян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Алиева
