Дмитрий Алиев: «Петю Гуменника, его команду и всех нас поздравляю с отбором на Олимпийские игры. Очень рад, что у наших ребят все получилось»

Дмитрий Алиев поздравил Петра Гуменника с победой на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Пекине. Он отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Ну что, теперь можно выдохнуть всем! Ну лично у меня не было никаких сомнений.

Петю, его команду и всех нас поздравляю с отбором на Олимпийские игры. Очень рад, что у наших ребят все получилось.

Желаю стойкости и сил в дальнейших шагах! Ура!» – написал чемпион Европы Алиев.

Накануне победу в квалификации одержала Аделия Петросян.

