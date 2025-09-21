Мама Гуменника: «Четыре года назад нам мечталось, чтобы Петр попал на Олимпиаду в Китай. И вот теперь он в Китае отбирается на другую Олимпиаду»

Мама Петра Гуменника высказалась о победе сына на олимпийском отборе в Пекине.

— Мы очень сильно волновались всей семьей, но чувствовали просто невероятную поддержку от болельщиков. Мы были просто потрясены от того, сколько добрых слов услышали от самых разных людей.

Сегодня все молились в Покровском храме, ко мне подходили прихожане и тоже старались приободрить. И мне вспоминалась такая ситуация: четыре года назад нам мечталось, чтобы Петр попал на Олимпиаду в Китай, и мы начали молиться святому Иоанну Шанхайскому. Прочитали его житие, полюбили этого очень доброго святого.

На ту Олимпиаду Петр все же не смог отобраться. И вот теперь Пётр в Китае отбирается на другую Олимпиаду: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать…»

В прямом эфире я не смотрю прокаты, смотрю по телеграм‑каналам контент и как продвигается прокат. С Петром пока не разговаривали. Нас поздравила Тамара Николаевна.

— Планируете ли участвовать в этапах Гран‑при России и чемпионате страны?

— Про планы Петра ничего сказать не могу, думаю, что Петр и тренерский штаб решат. Хочу еще раз всех поблагодарить за доверие, — сказала Елена Гуменник.