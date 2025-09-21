2

Алексей Мишин: «Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!»

Алексей Мишин отреагировал на победу Петра Гуменника на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Пекине. Он отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!» — сказал Мишин.

Накануне победу в квалификации одержала Аделия Петросян. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoАлексей Мишин
мужское катание
олимпийская квалификация
