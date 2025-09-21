Алексей Мишин: «Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!»
Алексей Мишин отреагировал на победу Петра Гуменника на олимпийском отборе.
Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Пекине. Он отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.
«Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!» — сказал Мишин.
Накануне победу в квалификации одержала Аделия Петросян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости