Алексей Мишин: «Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!»

Алексей Мишин отреагировал на победу Петра Гуменника на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Пекине. Он отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Отбор Гуменника на Олимпиаду — большая радость для всего российского фигурного катания!» — сказал Мишин.

Накануне победу в квалификации одержала Аделия Петросян.