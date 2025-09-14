Команда Тутберидзе показала фрагменты программ Бойковой и Козловского на сезон
Команда Этери Тутберидзе показала фрагменты короткой и произвольной программ для Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на новый сезон.
Видео опубликовано в телеграм-канале.
Бойкова и Козловский выступают в парном катании. Они чемпионы Европы (2020) и двукратные чемпионы России (2020, 2023).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал TeamTutberidzeOfficial
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости