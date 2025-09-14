Команда Тутберидзе показала фрагменты программ Бойковой и Козловского на сезон

Команда Этери Тутберидзе показала фрагменты короткой и произвольной программ для Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на новый сезон.

Видео опубликовано в телеграм-канале.

Бойкова и Козловский выступают в парном катании. Они чемпионы Европы (2020) и двукратные чемпионы России (2020, 2023).