Анна Щербакова: «Через 10 лет, помимо работы, уже вижу себя и семейным человеком»
Анна Щербакова через 10 лет видит себя семейным человеком.
«Я не люблю загадывать на будущее, поэтому очень сложно мне как-то сейчас представить, но, конечно, через 10 лет, помимо работы, уже вижу себя и семейным человеком.
А если в работе, то мне кажется, что настолько сейчас быстро все меняется и развивается, что мне самой очень интересно узнать, что будет через 10 лет.
Но не будем забегать вперед. Мне кажется, что каждый день, каждая новая активность для меня интересна, и я буду проживать это, и сама буду смотреть за развитием событий», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
