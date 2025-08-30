Угожаев о программе под французский рэп: «Перевод песни читал, все прилично. В целом такую музыку не слушаю»
Николай Угожаев рассказал о новой короткой программе под рэп.
Программа фигуриста поставлена на трек «Au sommet de ma tour» исполнителя Lonepsi.
«Слушаю ли французский рэп, как в короткой программе? Читал ли перевод? Перевод песни читал, все прилично. В целом такую музыку не слушаю, идею предложил Николай Юрьевич (Морошкин), мы посмотрели, сделали, понравилось сразу. Выгляжу в этом по-другому.
Долго ли работали над программой? Ставить начали в апреле, до сих пор дорабатываем, прошло уже четыре месяца. Каждая программа дорабатывается весь сезон», – рассказал Угожаев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Чемпионат
