Арина Парсегова не выступит в парном катании на первенстве Москвы, она заявлена только в одиночном
Арина Парсегова не выступит в парном катании на первенстве Москвы.
Об этом сообщила фан-группа фигуристки.
Изначально Парсегова была заявлена и в одиночном катании, и в парном (с Матвеем Богдановым).
Первенство Москвы пройдет с 1 по 5 сентября. Парсегова примет участие в турнире в одиночной дисциплине в разряде КМС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: фан-группа Арины Парсеговой
