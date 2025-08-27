Арина Парсегова не выступит в парном катании на первенстве Москвы, она заявлена только в одиночном

Арина Парсегова не выступит в парном катании на первенстве Москвы.

Об этом сообщила фан-группа фигуристки.

Изначально Парсегова была заявлена и в одиночном катании, и в парном (с Матвеем Богдановым).

Первенство Москвы пройдет с 1 по 5 сентября. Парсегова примет участие в турнире в одиночной дисциплине в разряде КМС.