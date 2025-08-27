4

Миура и Кихара в произвольной программе будут кататься под музыку из фильма «Гладиатор»

Произвольная Миуры и Кихары поставлена под музыку из фильма «Гладиатор».

В программе прозвучат композиции «Strength And Honor» Гарри Грегсон-Уильямса, «Nelle Tue Mani» Лизы Джеррард и Ханса Циммера в исполнении Андреа Бочелли. 

Рику Миура и Рюичи Кихара – двукратные чемпионы мира в парном катании из Японии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
logoсборная Японии
Рику Миура
Рюичи Кихара
пары
