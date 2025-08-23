Свищев о фигуристке Нехаевой: «Польских пограничников возмутили ее российские имя и фамилия. Надо тщательно думать перед тем, как меняешь спортивное гражданство»

Свищев высказался о том, что экс-российскую фигуристку не пустили в Польшу.

Бывшей российской фигуристке Марии Нехаевой, с этого сезона выступающей за Израиль, отказали во въезде в Польшу по пути на этап Гран-при среди юниоров в Риге.

«Ключевое в этом происшествии то, что она уже бывшая российская спортсменка. Сейчас ее интересы пусть отстаивает Израиль. Ну а основная причина того, что у нее возникли проблемы на границе в Польше – это то, что она родилась и выросла в России. Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия.

Мой совет – надо тщательно думать перед тем, как меняешь спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступать на соревнованиях. Вот эта фигуристка Нехаева поменяла гражданство, а у нее не все так гладко и спокойно.

Надо понимать, что в Польше негативно относятся ко всему, что связано с Россией, с ее гражданами или бывшими гражданами. Подобные проблемы могут возникать повсеместно, даже если ты поменял спортивное гражданство, имя, фамилию или пол», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.