Первый тренер Петросян: «Аделия с самого детства выделялась горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание»

Первый тренер Аделии Петросян рассказал, чем отличалась фигуристка в детстве.

Алексей Шемет тренировал Петросян в СШОР «Москвич».

– Как вы начали работать с Аделией и долго ли продлилось это сотрудничество?

– Работать с Аделией мы начали, еще когда она выступала по третьему юношескому разряду – и до первого спортивного включительно. В общей сложности это порядка четырех лет ежедневной кропотливой работы.

– Выделялась ли Аделия чем-то на тренировках?

– С самого детства она выделялась, во-первых, горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание... Помню, как она скребла пальцем по руке Ирины Борисовны [Страховой] со словами: «Посмотрите, так?»

Во-вторых, у нее всегда был боевой характер, она очень требовательна к себе и к тому, что делает. Работа с ней была всегда очень интересная и динамичная.

В-третьих, это безусловное доверие к специалистам, с которыми она работала. Она пробовала новые заходы, специальные упражнения, не пытаясь сказать, что ей неудобно или что она не хочет – просто шла и делала, даже если не получается, ведь понимала: если тренер дает задание, то оно для чего-то нужно. С Аделией было очень приятно работать всей нашей команде.

– Была ли сильная конкуренция в группе? Возможно, кто-то еще из того набора ярко себя проявил?

– Конкуренция была скорее не в рамках группы, а в рамках школы, фигуристки того же возраста тренировались, например, у Натальи Петровны Дубинской. Были девочки, за которыми стоило тянуться, такие как Анастасия Шаботова и Камила Валиева.

В одной группе с Аделией занимались Карина Акопова, которая катается в парах сейчас, Михаил Могилен, он тренируется в Канаде.

– Какую роль в тренировочном процессе играли родители?

– В принципе, в фигурном катании важна цепочка тренер – спортсмен – родитель. Полина, мама Аделии, всегда поддерживала свою дочь и верила в нее, никогда не вмешивалась в тренировочный процесс, но всегда старалась помочь. На нее можно было положиться – если ты попросишь обратить на что-то внимание дома, это обязательно будет отработано.

– На чем закончилось ваше сотрудничество с Аделией? Продолжили ли вы следить за ее успехами, когда она перешла в другую группу и вышла на взрослый уровень?

– Аделия покинула группу на первом спортивном разряде, владея всем набором тройных и каскадами 3-3. Мы понимали, что ей нужно развиваться дальше, на тот момент она была сильнейшей спортсменкой школы. Поэтому очень рад ее успехам и результатам, – сказал Шемет.

