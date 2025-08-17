Софья Акатьева: «Любимая произвольная – сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку»

Софья Акатьева назвала любимую произвольную программу.

– Каждая программа навсегда в моем сердце. Любимая произвольная — сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку. Хотя обычно наоборот: заслушиваешь на тренировках и больше не можешь.

– Есть ли гештальт из детства? Например, прокат под музыку из «Розовой пантеры».

– Возможно, будет показательный номер под музыку из «Розовой пантеры». Сейчас программы у меня более серьезные и под другую музыку.

– В интернете написано, что вы читаете о врачах.

– Был период, когда я читала много книг по медицине. Сейчас, когда готовилась к ЕГЭ, читала учебники.

– Книги и детективы?

– Агату Кристи читаю, – рассказала чемпионка России по фигурному катанию Акатьева .

В произвольной сезона-2022/23 Акатьева каталась под треки «Welcome to Earth» и «Mosquito Bay» Дэниэла Пембертона, «Arrival of the Birds» от The Cinematic Orchestra.