Тарасова о фигурном катании в США: «Платные тренировки – это минус. У нас никто не платит, тренируются способные, выбираем не только из богатых»

Тарасова заявила, что негативно относится к платным тренировкам фигуристов в США.

Ранее чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева рассказала в блоге для Спортса’’: «В целом, тренировочный процесс в Америке отличается от нашего. Там за все платишь: за лед, тренировки. Никто бесплатно не работает. И в этом есть смысл: когда спортсмен заплатил тренеру, то он сам работает в разы интенсивнее. Потому что ему хочется сделать максимум. Нет такого, что фигурист тянет время и думает: поскорее бы закончился лед. Есть мотивация, а когда есть мотивация, и тренировка успешнее».

«Слова Туктамышевой о фигурном катании в США? Для меня платные тренировки – минус. Все должны иметь одинаковые возможности в детстве: богатые, бедные, нищие – все. Иметь возможность тренироваться должен тот, кто талантливее. Даже с точки зрения мотивации, на мой взгляд, плюсов нет.

Преимущество российской системы? Мы выбираем способных и не спрашиваем, кто и сколько зарабатывает. У нас с детства работают с профессиональными тренерами. У нас есть хореография и общефизическая подготовка.

У нас есть все – школа. В Америке же ничего этого нет. Там кто платит, тот тренируется. У нас никто не платит, у нас тренируются способные. У нас шире выбор: мы выбираем изо всех, а не только из богатых.

Считаю, наша система – хорошая. Но зарплату тренерам можно прибавить. Ругаться никто не будет», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

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