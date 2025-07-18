Дочь Тутберидзе Диана Дэвис: «Если и есть человек, который пробудил во мне страсть к фигурному катанию, то это Глеб»

Диана Дэвис призналась, что не сразу полюбила фигурное катание.

«Поначалу у меня не было особого выбора: мама просто приводила меня на каток, и мне приходилось кататься. Хотя сперва я этого не хотела. Каждый раз, когда она меня туда приводила, я сразу же начинала плакать.

С возрастом мне понравилось прыгать, учить новые тройные, заставлять себя. До перехода в танцы я могла приземлить все тройные и каскады три-три на тренировках, хотя это не всегда получалось на соревнованиях.

Я даже несколько недель пробовала кататься в паре, потому что очень хотела, но мама (Этери Тутберидзе – Спортс’’) не восприняла это всерьез. Она считала, что я вырасту слишком высокой, поэтому отдала меня в танцы.

И, честно говоря, думаю, что по-настоящему я полюбила фигурное катание, когда встала в пару с Глебом. После года катания с ним я влюбилась в этот вид спорта. Так что если и есть человек, который пробудил во мне страсть к фигурному катанию, то это Глеб», – сказала Дэвис , выступающая за Грузию в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным .