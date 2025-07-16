Тутберидзе о друзьях: «Что такое дружба? Когда вам плохо, вы позвонили, друг приехал, выслушал, поддержал? Такого у меня нет»

Этери Тутберидзе рассказала о том, есть ли у нее друзья.

– Вы как-то упоминали, что у вас нет друзей, за исключением команды. Это так и есть? Почему так сложилось?

– Многие спортсмены говорят: в спорте нет друзей. Я практически до 18 лет каталась, и у меня не было друзей. С детства, я так привыкла. Есть очень узкий круг людей, с которыми я общаюсь. И меня это более чем устраивает, потому что любое общение забирает энергию. И вообще, что такое дружба? Когда вам плохо, вы позвонили, друг приехал, выслушал, поддержал? Такого у меня нет.

– Для меня дружба это, скорее, про ощущение опоры рядом. Друга, товарища. У вас есть такой человек?

– Ну, наверное, такой человек у меня есть. Все же мне повезло, я смогла собрать вокруг себя хороших людей, с которыми мне комфортно. Скажем, у меня пробило колесо, я позвонила Дудакову . Говорю: «Серега, я стою там-то, приезжай, выручай». И через 40 минут он уже там и все сделал.

– А вам вообще можно отказать? Мне кажется, таких людей немного.

– Ну почему, могут. Просто тут вопрос в том, что в следующий раз я не попрошу, – рассказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».