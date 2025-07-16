Этери Тутберидзе: «Родитель фигуриста должен целиком посвятить себя ребенку. Должна быть безоговорочная материнская любовь»

Тутберидзе рассказала о том, как себя должны вести родители фигуристов.

«Фигурнокатательные родители – отдельная история. Такой родитель должен целиком посвятить себя ребенку и его занятиям. Помогать во всем безотлагательно, защищать, Даже если ребенок неправ, это я отлично понимаю. Не только помогать, но и присутствовать практически на каждой тренировке. Должна быть безоговорочная материнская любовь.

По опыту, у всех девочек, которые состоялись, были именно такие родители, с такой любовью. По сути, это грандиозная жертва. Ты жертвуешь своей жизнью и, соответственно, должен понимать, ради чего ты это делаешь. Потому что родитель вряд ли дождется любви такого же масштаба в ответ, скорее наоборот», – рассказала Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».