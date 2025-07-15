Тарасова об отказе Жилиной в переходе: «На ребенка были потрачены миллионы. Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик»

Тарасова прокомментировала отказ Жилиной в переходе из России в Азербайджан.

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU ) принял отрицательное решение по вопросу перехода фигуристки. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также не одобрила переход Жилиной.

Вероника Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко; в мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана. На соревнованиях фигуристка не выступала с 2023 года.

«Меня не удивляет, что она захотела перейти в сборную Азербайджана. Вообще уже ничего не удивляет. Она может представлять Россию, но со временем она добьется перехода выступать за другую страну. Если она этого захочет, конечно.

Ей надо кататься, а не решать, за какую страну выступать. Она хорошо соревновалась под флагом Российской Федерации», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Не все же сразу. Я вот не помню, чтобы люди после получения паспорта сразу получали новое спортивное гражданство и выступали так быстро.

Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».