Тарасова об отказе Жилиной в переходе: «На ребенка были потрачены миллионы. Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик»
Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода фигуристки. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также не одобрила переход Жилиной.
Вероника Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко; в мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана. На соревнованиях фигуристка не выступала с 2023 года.
«Меня не удивляет, что она захотела перейти в сборную Азербайджана. Вообще уже ничего не удивляет. Она может представлять Россию, но со временем она добьется перехода выступать за другую страну. Если она этого захочет, конечно.
Ей надо кататься, а не решать, за какую страну выступать. Она хорошо соревновалась под флагом Российской Федерации», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Не все же сразу. Я вот не помню, чтобы люди после получения паспорта сразу получали новое спортивное гражданство и выступали так быстро.
Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».