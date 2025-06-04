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Рухин о работе с Колядой: «Миша – очень талантливый человек и хореограф. Он подчеркнул множество новых вещей для меня»

Фигурист Егор Рухин рассказал о работе с Михаилом Колядой.

Призер чемпионата мира-2018 Коляда поставил Рухину произвольную программу.

«Прошло все отлично. Хорошо поработали. Миша – очень талантливый человек и хореограф. Он подчеркнул множество новых вещей для меня.

Впереди много работы. Будем работать и стараться показать максимальный результат», – сказал Рухин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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Егор Рухин
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