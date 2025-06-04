Михаил Коляда поставил произвольную программу Егору Рухину
Михаил Коляда поставил произвольную программу Егору Рухину.
Призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда поставил произвольную программу фигуристу Егору Рухину.
Об этом Рухин сообщил в соцсети.
«Спасибо большое Михаилу Коляде за новую произвольную программу. Это было очень круто и интересно», – написал он.
В прошедшем сезоне Рухин выиграл чемпионат Москвы и занял 17-е место на чемпионате России.
Коляда в 2023 году объявил о приостановке выступлений в спорте.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Егора Рухина
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