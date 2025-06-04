Михаил Коляда поставил произвольную программу Егору Рухину.

Призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда поставил произвольную программу фигуристу Егору Рухину .

Об этом Рухин сообщил в соцсети.

«Спасибо большое Михаилу Коляде за новую произвольную программу. Это было очень круто и интересно», – написал он.

В прошедшем сезоне Рухин выиграл чемпионат Москвы и занял 17-е место на чемпионате России.

Коляда в 2023 году объявил о приостановке выступлений в спорте.

Фото: instagram.com/egor_rukhin