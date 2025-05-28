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Алина Горбачева: «С тройным акселем мы уже друзья, но еще пока не лучшие. Много занимались им с Розановым»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о работе над элементами ультра-си.

«С четверным тулупом получилось интересно. Я больше года его не прыгала вообще, даже не пробовала. Мы готовились к стартам и тренировали сальхов, иногда аксель и лутц.

Тут на тренировке перед «Русским вызовом» прыгали тройной тулуп, по заходу он очень хорошо у меня получался. И не помню — либо я решила попробовать, либо Софья Анатольевна (Федченко) предложила пойти на четверной. В общем, я согласилась и через три попытки зашла и прыгнула четверной. Это было очень круто, заряжающие эмоции.

Думаю, вполне реально вставить его в перспективе в программу. Естественно, больше четверных в программе — больше усилий, сложностей. Но если все грамотно сделать, то это реально, потому что тулуп в целом схож с четверным сальховом. Я считаю, если грамотно следовать указаниям тренера, то все получится. Точного контента на следующий сезон еще нет, но у нас есть определенные задумки — будем пробовать разные варианты.

С тройным акселем мы уже друзья, но еще пока не лучшие. Он в работе. Много занимались им (на сборах) в Италии с Сергеем Александровичем (Розановым). Для меня это непростой прыжок, самый сложный из всех ультра-си», – сказала Горбачева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Алина Горбачева
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женское катание
logoСергей Розанов
Софья Федченко
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