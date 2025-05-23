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Активисты во Франции подали в суд против оргкомитета Олимпиады-2030 из-за возможного влияния Игр на окружающую среду

Во Франции подали в суд против оргкомитета Олимпийских игр-2030.

Как пишет Le Monde, группа активистов недовольна отсутствием общественных дебатов о возможном влиянии Игр-2030 на окружающую среду во Французских Альпах, где и должны пройти соревнования по зимним видам спорта.

Первый иск подан в административный суд Лиона с требованием приостановить действие контракта, включающего в себя создание олимпийской деревни в Бриансоне и ледового катка в Ницце.

Второе обращение направлено в Комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции, которая посвящена в том числе защите прав на доступ общественности к информации по вопросам окружающей среды. Эта конвенция ратифицирована Францией.

BFM TV уточняет, что инициаторами исков выступают гражданское объединение JOP 2030, местные выборные должностные лица и ассоциации по защите окружающей среды. Они указывают, в частности, на «отсутствие демократичности», «непрозрачность» и «серьезные сомнения в законности контракта».

Олимпиада во Французских Альпах запланирована на февраль 2030 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: BFM TV
Олимпиада-2030
ООН
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