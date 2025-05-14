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Юрист Анцелиович: «Спортсмены, получившие отказ, имеют право попытаться его обжаловать. То, что заявляет ISU, – попытка психологического давления»

Юрист Анна Анцелиович считает, что россияне могут опротестовать недопуск от ISU.

ISU опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир в сентябре.

В списке отсутствуют российские спортивные пары и танцоры на льду. Основными претендентами от России в парном катании были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин

В ISU заявили, что подать апелляцию на отказ в нейтральном статусе невозможно. 

«То, что сейчас озвучивает ISU, не имеет особого значения. В изначальном и единственном коммюнике, где были обозначены общие правила игры, то есть правила наделения спортсменов нейтральным статусом, было четко указано, что в определенных видах может быть определенное количество спортсменов, получающих нейтральный статус.

Также говорилось, что это решение может быть обжаловано в CAS.

А теперь ISU вдруг в середине игры, по сути, решил изменить правила. И объявил, что данное решение обжалованию не подлежит. Хотя изначально ISU не просто упоминал возможность обжалования, а прямо ссылался на 26-ю статью конституции ISU, заявляя, что на ее основании спортсмены могут подавать апелляцию.

Поэтому у спортсменов есть возможность подать апелляцию в CAS, скорее всего, он примет ее к рассмотрению. Только будет юридическая борьба за то, действительно ли это решение подлежит обжалованию.

Мы знаем, что отказы пришли. То есть само решение существует физически, и спортсмены, которые получили отказы, имеют право попытаться его обжаловать. А то, что сейчас заявляется, скорее всего, попытка психологического давления, взять на понт, чтобы все испугались и никуда не пошли», – сказала Анна Анцелиович.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: &laquo;Р-Спорт&raquo;
logoISU
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Анна Анцелиович
танцы на льду
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