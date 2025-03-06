«Baikal skill». Галлямов показал, как исполняет тройной прыжок на льду Байкала

Александр Галлямов показал, как катается по льду озера Байкал.

Фигурист исполнил тройной прыжок. «Baikal Skill», – подписал он видео.

Галлямов и Анастасия Мишина выступали с показательным номером на турнире «Открытие Байкала».

Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире