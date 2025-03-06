«Baikal skill». Галлямов показал, как исполняет тройной прыжок на льду Байкала
Александр Галлямов показал, как катается по льду озера Байкал.
Фигурист исполнил тройной прыжок. «Baikal Skill», – подписал он видео.
Галлямов и Анастасия Мишина выступали с показательным номером на турнире «Открытие Байкала».
Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Галлямова
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