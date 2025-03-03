Ромен Агенауэр: «Фурнье-Бодри – фигуристка из учебника. А Сизерон, кажется, сейчас катается еще лучше, чем три года назад»
Гийом Сизерон в стал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри.
«Я всегда говорил, что Лоранс – фигуристка из учебника. Если бы снимали видеопособие по танцам на льду, то лучше нее с этой задачей не справился бы никто. Иногда на тренировках по скольжению я просто говорю группе: смотрите на Лоранс и повторяйте все, что она делает. У нее идеальные линии, осанка, техника.
Да, чтобы стать лучшей в мире фигуристкой, этого недостаточно, но это отличная база.
Мне кажется, они очень подошли друг другу с Гийомом как партнеры, у них получился «мэтч». Как только вы увидите, как они скользят вместе, вы со мной согласитесь: это почти совершенство.
Мне кажется, сейчас Гийом катается еще лучше, чем три года назад. Думаю, дело в том, что он очень много тренировал – а все фигуристы признаются, что именно этот опыт помогает им совсем по-другому взглянуть на собственное катание.
Я надеюсь, многие порадуются этой новости. Мне кажется, нашему спорту это пойдет на пользу: конкуренция и новые лица – это всегда здорово. И для зрителей, и для журналистов, и для других спортсменов. Это мотивирует всех становиться лучше и сильнее», – сказал тренер Ромэн Агенауэр.
«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий