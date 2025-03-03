Ромен Агенауэр: «Фурнье-Бодри – фигуристка из учебника. А Сизерон, кажется, сейчас катается еще лучше, чем три года назад»

Агенауэр считает, что Сизерон стал кататься еще лучше после возвращения в спорт.

Гийом Сизерон в стал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри .

«Я всегда говорил, что Лоранс – фигуристка из учебника. Если бы снимали видеопособие по танцам на льду, то лучше нее с этой задачей не справился бы никто. Иногда на тренировках по скольжению я просто говорю группе: смотрите на Лоранс и повторяйте все, что она делает. У нее идеальные линии, осанка, техника.

Да, чтобы стать лучшей в мире фигуристкой, этого недостаточно, но это отличная база.

Мне кажется, они очень подошли друг другу с Гийомом как партнеры, у них получился «мэтч». Как только вы увидите, как они скользят вместе, вы со мной согласитесь: это почти совершенство.

Мне кажется, сейчас Гийом катается еще лучше, чем три года назад. Думаю, дело в том, что он очень много тренировал – а все фигуристы признаются, что именно этот опыт помогает им совсем по-другому взглянуть на собственное катание.

Я надеюсь, многие порадуются этой новости. Мне кажется, нашему спорту это пойдет на пользу: конкуренция и новые лица – это всегда здорово. И для зрителей, и для журналистов, и для других спортсменов. Это мотивирует всех становиться лучше и сильнее», – сказал тренер Ромэн Агенауэр .

«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис