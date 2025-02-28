Алиса Двоеглазова: «Я не смогла заселиться в отель при катке, живу в другом, там на всей улице отключился свет, и пришлось краситься и собираться в темноте с фонариком»

Алиса Двоеглазова рассказала о казусе перед финалом Гран-при России среди юниоров.

Фигуристка лидирует после короткой программы на турнире, который проходит в Калуге.

— Ничего не меняла в подготовке после первенства России, потому что времени не так много. Работали, катали программы.

В пятницу у меня случился казус после тренировки. Я не смогла заселиться в отель при катке, живу в другом, там на всей улице отключился свет, и пришлось краситься и собираться в темноте с фонариком.

— Ожидала себя видеть на первом месте?

— Вообще нет. Видела, что много девочек с более сложным контентом. Не думала об этом.

— Со следующего сезона выходишь во взрослые?

— Да.

— Как удается держать форму?

— Этери Георгиевна (Тутберидзе) всегда поможет держать форму, всегда скажет правильные слова. Конечно, мы сами понимаем, что должны достойно представлять свою команду.

— Не следишь за соперницами перед своим прокатом?

— Перед своими прокатами нет, потому что особо нет времени.

— Тяжело выступать последней?

— В короткой нет, в субботу — посмотрим, — сказала Двоеглазова.