Алиса Двоеглазова: «Я не смогла заселиться в отель при катке, живу в другом, там на всей улице отключился свет, и пришлось краситься и собираться в темноте с фонариком»
Фигуристка лидирует после короткой программы на турнире, который проходит в Калуге.
— Ничего не меняла в подготовке после первенства России, потому что времени не так много. Работали, катали программы.
В пятницу у меня случился казус после тренировки. Я не смогла заселиться в отель при катке, живу в другом, там на всей улице отключился свет, и пришлось краситься и собираться в темноте с фонариком.
— Ожидала себя видеть на первом месте?
— Вообще нет. Видела, что много девочек с более сложным контентом. Не думала об этом.
— Со следующего сезона выходишь во взрослые?
— Да.
— Как удается держать форму?
— Этери Георгиевна (Тутберидзе) всегда поможет держать форму, всегда скажет правильные слова. Конечно, мы сами понимаем, что должны достойно представлять свою команду.
— Не следишь за соперницами перед своим прокатом?
— Перед своими прокатами нет, потому что особо нет времени.
— Тяжело выступать последней?
— В короткой нет, в субботу — посмотрим, — сказала Двоеглазова.
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