Константинова о завершении карьеры: «Я была на нуле, обесценивала все свои достижения. Моя самооценка была просто уничтожена»
Константинова рассказала, как тяжело переживала завершение карьеры.
Константинова ушла из спорта в январе-2023.
«Если честно, как только я закончила, я была просто на нуле. Я обесценивала все свои спортивные достижения. Из-за травмы я не могла кататься, не знала чем себя занять, я набрала 15 кг, совершенно не нравилась себе внешне. Не понимала, куда двигаться дальше. Моя самооценка была просто уничтожена.
Мне понадобилось больше года — думаю, даже два, — чтобы с этим всем справиться. Хорошо, что у меня тогда появилось любимое дело. Я начала ставить программы. В этом творчестве и куче работы не могла долго сидеть и грустить», – написала Станислава.
Опубликовал: Антон Пилясов
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